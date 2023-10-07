美國官員表示，白宮正著手安排美國總統拜登與中國國家主席習近平11月在舊金山APEC峰會期間面對面會談，拜登今天也說有會面的可能性，但也都審慎表示一切都還沒定案。

●「拜習會」有望

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月11到17日在舊金山舉行，拜登團隊多月來一直力圖讓美中兩位領導人會面，作為APEC場邊重頭戲。

但拜登和美國官員仍保持審慎，稱會談時間、地點及討論的項目都尚未確定。「華盛頓郵報」昨天引述不具名美方官員透露，拜習會「相當篤定」。

拜登今天在白宮發表有關美國經濟的談話後告訴媒體：「目前尚未敲定這場會面，但（拜習會）有此可能性。」

● 美中緊張降溫？

路透社報導，美中關係近年因台灣議題及中國在南海軍事擴張等問題緊張升高，美國官員認為拜習會至關重要，有助美中局勢降溫。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國不滿，隨後宣布反制美方措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。

今年1月底中國氣球飛越美國領空事件讓雙邊關係進一步惡化。美方當時稱這顆中國氣球是精密偵察氣球，後於2月初派戰機將之擊落。

美國前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）卸任前夕、於9月17日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時坦承，美國情報圈調查後的結論是「有高度把握那枚氣球沒蒐集到情報」還說對中國間諜氣球的歇斯底里很大程度上毫無根據。

● 印度G20峰會「缺習」 拜登失望

法新社報導，拜登和習近平上次會面是去年11月印尼峇里島（Bali）20國集團（G20）峰會場邊，當時會談氣氛出奇融洽。但美中關係之後再次凍結，甚至沒有通過電話。

拜登上月曾表示，他對習近平沒有出席印度新德里舉行的G20峰會「失望」，還說當時本盼著與對方會面。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、拜登的氣候特使凱瑞（John Kerry）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年已陸續訪問中國，尋求緩和關係並確保雙方持續溝通。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月在馬爾他會晤中國外長王毅時，討論的話題之一就是「拜習會」可能性。

鑒於亞太地區是北京和華府正面交鋒的主戰場之一，APEC峰會將是觀察彼此是否有成果的試金石；拜登也一直致力傳達，即使中國不參與，G20和APEC等國際集會仍然可以因應經濟和氣候等問題。

華郵引述「亞洲社會政策研究所」（ASPI）負責國際安全與外交議題的副總裁、歐巴馬時期的白宮國家安全會議亞洲事務資深主任羅素（Danny Russel）表示，拜習兩人都希望穩定雙邊關係、避免國際因素打亂各自的國內議程，不過兩人也都不願做出實質讓步。

他認為若11月真有拜習會，屆時能達成的緊張降溫效果也僅止於策略性與暫時性，但能促成兩人會面多少都算是進步。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1121007