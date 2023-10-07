黃明志(右)邀請吳宗憲合作新歌 〈慢慢做起來〉。（亞洲通文創提供）

黃明志邀請吳宗憲合作新歌 〈慢慢做起來〉。（亞洲通文創提供）

黃明志邀請吳宗憲合作新歌 〈慢慢做起來〉。（亞洲通文創提供）

大馬創作天王黃明志新歌〈慢慢做起來〉邀請到綜藝天王吳宗憲（憲哥）合作，這首歌曲的靈感來自於疫情期間，他看到許多店鋪倒閉，商業區變得空蕩蕩，而娛樂圈也面臨前所未有的危機。於是他聯繫上吳宗憲，提出合作勵志歌曲的邀約，並為吳宗憲量身打造了這首〈慢慢做起來〉。在歌曲的早期錄音階段，黃明志提到吳宗憲比較需要時間進入狀況，並打趣說道：「為了讓憲哥加速進入狀況，我給憲哥抽雪茄，他整個人就開了！錄得非常順利！」他將吳宗憲比喻為「window XP」，需要一些時間才能啟動。

〈慢慢做起來〉歌詞鼓勵人們勇敢面對生活中的各種挑戰，黃明志表示，自己很難得會寫這種激勵人心的歌曲，所以一定要找到非常合適的歌手來演唱。而吳宗憲的人生經歷過大風大浪，詮釋勵志歌曲特別有說服力。希望通過吳宗憲的人生故事和歌聲，激勵那些在生意上失敗或感到挫折的人東山再起。

吳宗憲對這首歌曲讚賞不已，並引用了俗語「天道酬勤、地道酬善」對黃明志說：「我們倆都有善良的特質，常常都在給別人機會，然而機會是留給有準備的人。所以這首〈慢慢做起來〉！很有意義。」他自嘲說別人含著金湯匙出生，自己則是含著電湯匙出生，一插上電就勇往直前，散發能量，並趁機開釋人生道理：「人生很像釣魚，一定要持續拿好釣竿，成功一旦咬住你的餌，你就把釣竿拉起來就對了。」

拍攝MV過程中，兩人也分享了幫助別人的經驗，吳宗憲提到一家他童年時常光顧的牛肉麵店，某天當他發現店鋪變成了房地產仲介公司的招牌時，一時難以接受，他感嘆：「這間牛肉麵店是我童年回憶，當下無法接受這家店變成時代的眼淚，要被關掉，於是親自打電話聯絡房仲，當場把那棟樓買下來。我重新把牛肉麵店開起來，台北也再開了一家！我自己做到了把回憶買回來的目標。」黃明志對此表示佩服不已。