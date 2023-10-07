林女坦承隔天要開刀很緊張，且術後不能喝酒，因此相約朋友小酌，沒想到卻遭警方抓包。（警方提供／任義宇高雄傳真）

鳳山58歲林女，因隔天要去眼科開刀，且術後不能喝酒，在6日晚間約朋友小酌，騎機車返家途中卻因違規行駛在斑馬線上遭警方攔查，警方發現林女渾身酒氣依法酒測後明顯超標，這下不但開刀不成，還要遭依公共危險罪嫌移送偵辦。

鳳山分局新甲派出所所長許江坪、警員李尚縉、莊盛惟，在6日晚間7點巡邏途中，經過鳳山區五甲一路與南京路口，發現有機車違規行駛在斑馬線，上前攔查後發現騎士林女身上有酒氣，酒測值高達每公升0.52毫克，涉及公共危險罪。

林女酒駕遭逮後，坦承因隔天眼睛要開刀「很緊張」，且術後暫時不能飲酒，因此相約朋友聚餐小酌，共喝了4瓶啤酒，要騎車回家休息沒想到被警察抓到，哀求警方希望能放她一馬。

新甲派出所員警搖頭質問「喝了酒明天如何開刀？」，因林女酒測值已超過法定標準，警方當場宣讀權利上銬逮捕，詢後將依公共危險罪嫌移送偵辦。

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