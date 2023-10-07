駐美代表蕭美琴（左）、前文化部長鄭麗君（右）被認為是民進黨2024總統大選副手熱門人選。（合成圖，中時資料照）

前文化部長鄭麗君、駐美代表蕭美琴被認為是民進黨2024總統大選副手熱門人選，台灣國際法學會副秘書長林廷輝斷言鄭麗君機會較大，主要是派系考量，而蕭美琴則較適合當外交部長或國安會秘書長。

2024大選將至，各政黨不分區立委名單備受關注，日前傳出擔任賴清德北市競總主委的陳時中、為賴操刀政策白皮書的鄭麗君都有望入安全名單。對此，據《中評社》今（7）日報導，林廷輝認為，關於鄭麗君列為不分區要爭取立院龍頭的傳言，根本是派系放話，並強調民進黨席次要過半根本不可能，只是不想放鄭麗君當賴清德副手。

林廷輝直言，鄭麗君擔任賴清德副手的機會仍較大，主要是派系考量，正國會、民進黨基本教義派對鄭麗君支持度也較高，找鄭麗君當副手能平衡派系問題。此外，鄭麗君過去曾擔任文化部長，適合拉攏演藝界與文化界，較有拓展性。

林廷輝認為，蕭美琴若擔任副手較無法發揮長才，會因其身分有很多限制，且較適合當外交部長或國安會秘書長。林廷輝直言，若以選舉政治考量，只有民進黨支持者會挺蕭，開拓性不夠，蕭美琴剛性也適合外交國防專才。林廷輝強調，若賴要選第二任，蕭到時候再擔任副手則較適合，也可當成接班人選。

林廷輝直言，新系其實不想讓鄭麗君當副手，但政治上派系妥協可能不得不，且蕭美琴在黨內雖沒明顯派系，但目前算是英系，有親近英系的人在旁邊，恐成賴考慮因素之一。