國民黨總統候選人侯友宜昨晚接受廣專訪時強調，藍白合的方法民調不應該是唯一，那樣會搞成「零和」，「藍白合」應該是「志同道合」的「合」，而且「藍白合」應該大家先清楚自己的理念、價值、政策及未來合作項目，有一套SOP（標準作業流程）來談。侯友宜競辦執行長金溥聰今被問及「藍白合」相關意見，在會中兩次重申「對藍白合持開放態度」，並強調侯友宜昨天廣播已經說得很清楚，「完全配合候選人。」

侯友宜今日在台中打拚造勢，金溥聰則在留守回應選戰相關議題，競辦發言人黃子哲先轉述昨日侯友宜廣播上談及「藍白合」的三大重點。其中包括「民調是重要參考，但不應該是唯一方法，藍白合不應該搞成零合，而是應該志同道合」、「我的核心價值就是終結貪腐及政黨輪替，我也希望民眾黨跟我有一樣的想法跟立場」、「由兩個政黨立即正式開始面對面來談，把核心理念、政策主張及未來要推動的事項，具體列成綱領或公約，我會在過程中和黨中央密切溝通，表達看法，有必要時朱主席、柯主席及我三人都可以參加，這才是做事情該有的S0P，這才是真正藍白合的SOP。」

而金溥聰被問及相關議題時強調，外界常說他是「藍白合」最大障礙，要他有智慧，「這是刻意在挑撥」，金強調，他認為是有人刻意想要阻礙「藍白合」，「我是比較開放的態度，我完全配合候選人，要打贏這場選戰，下架貪腐無能的政府。」

接著金再被問及，覺得侯市長提出的「藍白合」SOP應該怎麼訂，金表示，「我同不同意不是重點，我完全是開放的態度，侯市長的三點聲明很清楚。」

黃子哲也補充，民調當然可以做參考，但不是唯一方式，將先談理念、價值、主張，方法則是近一步來談，因若只以民調為準，最後可能是零合，志同道合才是最重要的。