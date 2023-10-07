小犬颱風的強風夾帶鹽塵，不僅造成雲林縣大量電線被吹斷，鹽塵害也讓饋線再次跳電，加上6日大雨又造成新的停電災情，累計曾停電戶數已近8萬戶，經台電公司漏夜搶修，至7日上午10點，停電戶數還有2000餘戶，主要分布在沿海麥寮、台西、四湖、水林、口湖及褒忠、東勢等地區。

雲林縣因小犬颱風來襲，5日起各鄉鎮陸續出現停電情況，部分地區已停電2天，民眾怨聲四起，台電雲林區處除調動自有人力及承攬商搶修與清洗礙子，並跨區處請維修人員南下支援，雲林縣消防局也出動消防水車等人車機具協助清洗礙子，目前還有約2000戶尚未供電。

雲林區處表示，7日台電維修人員持續搶修，請遇到停電狀況的民眾耐心等候，可透過台電公司網站於颱風期間設置的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可馬上查詢或通報停電資訊，也可撥打台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話05-5323927。

雲林區處指出，由於電力搶修工作須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，所以無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候，多多體諒。