桃園推展疫後觀光，6日赴大阪洽談觀光合作。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園推展疫後觀光，6日赴大阪洽談觀光合作。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園推展疫後觀光，6日赴大阪洽談觀光合作。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園推展疫後觀光，6日赴大阪洽談觀光合作，除以快速便宜鎖定日本學生，打造桃園成為日本修學旅行第一站，也以明年石門水庫60周年研議共辦馬拉松活動，更要2025大阪世界博覽會推廣自行車旅遊等，大阪方對於桃園邀GOPRO國際創作者拍體驗片的內容感到驚豔，相約加強台日觀光合作交流。

觀旅局長周柏吟指出，日幣貶值，在日本修學旅行成本大幅增加，日本關西到桃園3小時內可達，且依據大數據統計分析，外國旅客在22縣市的平均住宿花費，以桃園在北部地區住宿消費相對較為便宜，又可透過高鐵、機捷連接外縣市，加上桃園是百年來歷史發源及宗教發源群聚地方，桃園的工業產值也居全台之冠，無論是科技業、工業或醫療都很適合日本學生見學研習，因此積極爭取桃園成為日本修學旅行第一棧。

周柏吟說，繼7月和日本九州洽談後，本月再與大阪觀光局及神戶觀光局會面，未來雙方可透過每年固定的修學旅行延伸雙方觀光交流，其中神戶觀光局積極看待，雙方並就未來舉辦修學旅行論壇、修學旅行方式、踩線期程進一步討論，期待雙方修學旅行觀光踩線團交流。

雙方也力推台日運動觀光，神戶觀光局專務理事中西理香子表示，神戶與大阪皆有辦理馬拉松經驗，每年他們希望至少有一成參賽者是來自國際觀光客，周柏吟回應，明年石門水庫60周年，雙方可研議共同舉辦可行性，並互相加強宣傳。

大阪觀光局局長溝畑宏則邀請桃園參加2025大阪世界博覽會自行車共同展出。周柏吟說，桃園有在地自創的自行車品牌「太平洋自行車博物館」，早已成為世界許多收藏家標的，搭配周邊藻礁、石滬、永安漁市、綠色隧道等帶狀景點，串連成為濱海特色自行車路線，未來將推廣基北北桃自行車旅遊路線串聯，大阪方期待未來與桃園在自行車旅遊共同推廣。

周柏吟也提到，桃園另外在MICE商務旅行方面，桃園有12座高爾夫球場及6間國際觀光旅館，再與北桃周邊景點包括濕地、漁港串聯，將會是很棒的商務旅遊路線都很推薦日本旅客親自體驗。

桃園今年將首次與JTB合作，讓更多旅客可以了解桃園特殊的風格與文化，並與東南亞及澳洲等多位GOPRO國際創作者合作體驗桃園各式行程，如石門水庫阿姆坪碼頭SUP以及北橫熱門的單車體驗等影片，大阪觀光局長溝畑宏表示，從沒想過桃園有這麼棒的地方，希望有機會可以親自體驗。此外，神戶觀光局專務理事中西理香子亦表示，未來神戶燈節與桃園燈節可以互相結合並進行雙方交流互訪。