針對瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，涉及原產地標示不實，新北市代理市長劉和然今（7）日上午受訪說明稽查進度，表示目前以開罰48萬並同步移送，未來只要查到不法，不僅要嚴格處分，還要公布相關名單讓民眾知道。劉和然強調，食安絕對是零容忍任何缺失。

劉和然表示，美豬標示不實的事件全國都很重視，也造成消費者很大的恐慌，所以這幾天來新北市都很用心在稽查，已經連續稽查好幾天了，雖然市長侯友宜目前有工作在忙，但依然隨時關心美豬的稽查情況，新北市在稽查的部分會非常用心，因為照顧全國國人的健康，是我們的責任。

劉和然也說，從雞蛋到現在的豬肉，很多民眾都會擔心，中央在把關的部分，確實有很多地方可以更加落實，因為這牽涉到所有國人的健康。

而衛福部長薛瑞元說，中央有一套「非追不可」系統，將提供帳號、密碼給地方來清查豬肉流向，劉和然表示，會再跟衛生局確認中央是否有提供相關資訊，如果可以有助於稽查，會非常謝謝中央，但如果資訊還不夠，也會持續跟中央反映。

劉和然指出，從上次的雞蛋事件發現，要很久以後中央才會把所有資訊公開，所以還是希望中央一定要把相關的資訊公布下來，因為這是稽查的第一關，如果中央沒有把資訊下到地方，地方的稽查人力將會疲於奔命。

媒體追問，中央這樣的做法是否在甩鍋？劉和然回應，先不往這個方向想，還是希望中央地方一起合作，因為真正的執行者是在地方，地方取得的資訊越透明越清楚，稽查的效果就越好，更能立即幫民眾把關，這才是最重要的。