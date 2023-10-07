新竹市衛生局接獲通知後，稽查下游15家業者，持續查核肉品標示及抽驗。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

近日桃園市、新北市陸續查出有肉品業者產地標示不實，新竹市政府接獲通報，相關肉品流向竹市15家餐飲業，衛生局立即啟動訪查，經查，總計約1200公斤產品，店家已全數用罄無庫存，衛生局也表示，查察結果也將針對上游業者移送其所轄屬衛生機關，函請加重裁處。

衛生局長陳厚全指出，10月4日及10月6日分別接獲桃園市及新北市政府衛生局通知，有關桃園市「新興冷凍食品有限公司」於今年7月1日至8月20日，以美國冷凍豬前腿肉製造豬火鍋肉片，新北市「瑞騰國際股份有限公司」，於9月23日以美國梅花肉經塑型組合後切片製造豬肉片，均於包裝產品標示原產地為加拿大，明顯原產地標示不實，並流向下游。

而來自新興冷凍食品有限公司製造日期為今年7月1日至8月20日之產品，新竹市計有10家餐飲業，其中6家為火鍋店，其餘為餐飲、小吃店；新北市瑞騰國際股份有限公司銷售製造日期為今年9月23日的美國重組豬肉片標示為加拿大，產品流向5家餐飲、小吃店。

在接獲通知後，新竹市衛生局人員隨即訪查新竹市15家下游餐飲業，結果前述製造日期期間，總計約1200公斤之產品，均已全數用罄無庫存，相關查察結果另移送上游業者之轄屬衛生局，針對違規情事從嚴查察並加重裁處。

衛生局呼籲，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地（國），並保存肉品來源佐證資料備查。

衛生局表示，若有原產地標示不實之情形，將依違反《食安法》第28條第1項規定，並依同法第45條第1項規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。衛生局也強調，對於竹市肉品的輸入、販售與餐飲業者，將持續查核肉品標示及抽驗，以確保市民食品安全。