基隆港東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，業者5月開始就有推出「鯨鯊共游」的AR擴增實境體驗，只要下載APP就可從手機看到飛天鯊魚及鯨魚。圖為從手機看到的鯨鯊共游畫面。（叁肆行提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆港東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，業者5月開始就有推出「鯨鯊共游」的AR擴增實境體驗，也吸引眾多民眾前來打卡。圖為民眾透過手機體驗AR之畫面。（叁肆行提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆港東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，經常可看見郵輪停靠，是基隆熱門打卡景點。業者「叁肆行」於5月推出AR擴增實境「飛天鯊魚」爆紅，短短1個月吸引逾5萬打卡。本次國慶連假再推出「AR海派花火秀」，自10月10日起，每天晚上6場次，每場時間210秒，白天與夜晚各有不同驚喜，歡迎民眾來體驗。

基隆港東岸空中花園AR夯 與鯊魚同游打卡 國慶還有煙火秀

基隆港東岸旅客中心3樓麗都蝶客花園，位在基隆港的海景第一排，美麗視野與海景，成為新的爆紅景點，尤其郵輪就停靠在眼前，是基隆最夯打卡地點，在今年5月推出鯨鯊共游虛擬實境，民眾只要下載APP就可拍到鯨鯊同遊畫面。

大日開發營運部經理蘇憲偉說，為配合國慶連假，叁肆行再推出全新「海派花火秀」的AR擴增實境體驗，透過手機下載「FunPort34」APP，就可感受磅礡的基隆山海花火秀，把代表基隆元素的輪船、鯨鯊、黑鳶、紫薇花等融入展演中，體現基隆獨特的海港風華。特別的是，可透過AR留言，客製專屬於自己的花火秀，用來祝福、告白。

本次「海派AR花火秀」預計於10月10日晚間18點45分、19點15分、19點45分、20點15分、20點45分、21點15分開始每半小時一場。

活動主辦業者蘇幸福是台北中區扶輪社友，在基隆舉辦公益活動，推動港西國小課後輔導延長照顧計畫，捐贈孩子課後輔導所需15萬元費用，幫助有需要的孩子。昨日先讓社友先行體驗煙火秀，參與者都相當驚喜合影，蘇表示未來會不斷推陳出新。

目前鯨鯊共游的AR體驗讓許多遊客驚豔，十分受歡迎。10月底會再推出「鯨影光舞」光雕秀，透過科技、藝術與地景結合，呈現鯨魚的奇幻之旅。