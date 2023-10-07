高鐵台中站在中秋連假收假日出現爆量人潮，為避免事件重演，高鐵在國慶連假實施多項改善措施，不過10月10日當天不只是收假日，台中還有國慶煙火表演，疏運再度面臨考驗，交通部長王國材表示，高鐵將在台中站設立前進指揮所，由總經理鄭光遠進駐指揮。

中秋連假收假日，高鐵台中站排隊買自由座的旅客滿到站外，有人排了2個小時還沒能買到票，交通部與台灣高鐵公司事後都做了檢討，除了開加班車、協調台鐵疏運、優化站內動線等，APP還首度使用燈號公布排隊情形。

王國材指出，高鐵在國慶連假加開190班列車，台鐵加班162班，由於台中自由座的需求特別高，因此台鐵會加強疏運，台中－台北會發12班列車，都是用新車來開。

人潮資訊方面，高鐵將透過APP的燈號顯示，綠色代表順暢，黃色代表要等30分鐘，紅色則是排隊1小時以上。王國材說，中秋連假高鐵單日運量最高快到34萬人次，目前國慶連假預估最高是30萬人次左右，但臨時的狀況較難預測。

王國材表示，高鐵經檢討後，在月台、付費區與非付費區會有不同管制，並拆除站內座椅把動線安排更好。10月10日當天，台中佔還會設置前進指揮所，由高鐵總經理鄭光遠進駐，有了中秋節的疏運經驗，國慶連假會有更多安排。