為配合能源轉型與淨零目標，政府設定2025年太陽光電裝置容量目標為20GW，預計產業規模超過6,000億元新台幣，促成台灣太陽能光電產業飛速成長，連帶著如何降低太陽能光電設備風險與損失，也成為綠電供應不可或缺的一環。國泰產險結合颱風路徑與觀測風速等長期氣象資料進行比對，同時為有效保單保障規模超過新台幣1,100億元的太陽光電案場健檢，比對結果發現，當風速超過研究「臨界風速」，太陽光電設備則會有較高發生損失的機率；在地形上的考量，距海岸一定距離之區域風速一般高於內陸地區，意味著靠近海邊的太陽能板需要有更好的抗風能力。

國泰產險針對太陽光電業者搭建太陽能板之工程進行損防風險研究，大至建築物設計規範、設備角度，小至金屬扣件、鎖固，提出降低光電廠抗衡氣候風險的三大重點：第一，業者除依規定採用建築物耐風設計規範，也應將氣候變遷的影響納入考量，適度提高耐風設計與安全標準。第二，從設備的角度，太陽能板在風力作用下容易發生震動及抖動等現象，金屬扣件為長期受力與力量傳遞媒介，應特別注意其設計施工、材質強度與大小型式。第三，營運期間，維運業者應注意鎖固是否鬆動或有扣件鏽蝕變形的弱點，從大處著手小處著眼不放過細節，才能應對未來氣候變遷導致的各式風險。

此外，國泰產險為此成立能源團隊，並首創以拆卸式光電板模擬現場，獨家設計出「可拆卸式太陽能模型」進行內訓，實際觀察、實作，提升整體鑑估、核保等相關人員對於太陽光電設備風險辨識專業能力，該業界首創模型並於2023年2月取得專利。

國泰產險在2015年起即提供光電業者案場查勘服務，透過實地查勘找出潛在風險，提醒業者光電設備建置時，不僅需顧及施工品質，所使用的材質、耐風設計以及維運階段設備檢查，也都是該注意的細節。在累積大量教育訓練以及實地查勘經驗後，將這些知識、經驗及專業能力化為助力及本次研究成果，致力協助光電業者提升營運韌性。