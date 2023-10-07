賴清德昨天才造訪參拜，傅崐萁上午就和徐榛蔚等人前往參拜與鄉親見面。（王志偉攝）

傅崐萁向鄉親說明交通建設等，鄉親熱情回應「凍蒜」。（王志偉攝）

大選進入倒數，總統、立委選戰攻防激烈。民進黨總統參選人、副總統賴清德昨到花蓮談東部交通建設，提到蘇花安已確認等，並轉往新城鄉協安宮參香祈福，和信徒搏感情。國民黨立委傅崐萁今早也現身協安宮參拜，在致詞時反駁賴說法，直指政府到現在預算仍未編、環評也沒還過；被問到賴清德才剛走就現身，傅崐萁回應意有所指，歡迎虔誠參拜，為國家尋「正道而行」。

賴清德昨造訪花蓮，與黨籍立委參選人張美慧暢談東部建設，宣稱花蓮除了對外交通建設陸續進行，包括蘇花安已撥經費並確認期程，兩人還到新城鄉協安宮關帝廟參香祈福。幕僚說，當地順安村是前立委蕭美琴本命區，在此也受到鄉親熱烈歡迎。

傅崐萁上午與妻子、縣長徐榛蔚來到協安宮參拜，同行還有新城鄉長何禮臺、多位村長以及協安宮主委林金發等人。傅崐萁致詞強調，他與徐榛蔚來到現場參拜數十次，一年三節敬拜，祈求縣運昌隆、國泰民安，社會祥和，安居樂業，大家就像家人一樣親近。

傅崐萁提到大家關心的交通建設，蘇花改當年帶著鄉親北上奮戰，讓政府短時間就宣布興建，蘇花改終於通車。可是2019年11月政府宣布蓋蘇花改二期「蘇花安」，卻到現在4年了，預算還沒編列、環評也還沒做，他持續催促、關切，看起來到明年1月可能也無法通過。

他也不滿政府進口雞蛋亂糟糟，施打流感疫苗，卻發現高端是引進韓國人做的，買來分裝，潛艦製造協力廠商還是來自「菸草公司」，他痛批，這國家無法無天！

現場民眾也熱情回應喊了多聲「凍蒜」，支持力挺傅崐萁！

對於媒體詢問賴清德才剛走就現身，他說，花蓮有基督教、天主、道教、佛教，或部落祖靈祭，都是花蓮人共同信仰，更歡迎大家來花蓮宗教勝地參拜、旅遊。更希望虔誠為國家、這塊土地尋「正道而行」，讓台灣國泰民安、兩岸和平、安居樂業、社會祥和。

新城鄉協安宮主委林金發說，協安宮主祀關聖帝君，立廟已有近40年，還沒有那麼大官員來參拜。昨副總統來，今天縣長、立委都來，「鄉下廟」，廟方沒有政治立場，都表達歡迎。