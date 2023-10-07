台灣這幾年詐騙案層出不窮，行政院5月更是通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，在今、明兩年共編17億元預算，誓要提升整體打詐效能。AIT（美國在台協會）近日也曝光，有不肖分子假借AIT跟處長孫曉雅的名義進行網路詐騙，旋即引發網友熱議，有民眾直言，「詐騙集團根本是在太歲頭上動土」。

AIT近日分別在臉書、IG貼出中、英文警示公告，稱「美國在台協會呼籲台灣民眾提高警覺，近來有不肖網路份子，假借美國在台協會以及美國在台協會處長孫曉雅之名義進行詐騙。請您使用網路時務必請保持戒心，以免上當受騙！」

不過對於詐騙及敢盜用AIT名義，台灣網友也相當震驚，留言「敢在太歲頭上動土，崁頭鰻，不知生死門」、「連美國大使館都敢冒用？！我看詐騙集團是活膩了吧，不怕FBI介入調查嗎，政府要趕快加強掃蕩這些非法份子囉」。

此外，還有一些民眾留言，「沒啥，蔡英文都有（假冒的）炒股社團了」、「好棒的提醒」、「囂張」、「感恩的心感謝！AIT美國在台協會的提醒」。