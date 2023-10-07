華南金（2880）旗下華南銀行致力金融友善環境，實踐普惠金融，針對不同族群提供符合其需求之金融服務及商品，協助無自有住宅家庭購屋自住，積極配合財政部青年安心成家購屋優惠貸款，自112年8月1日起由政府額外提供利息補貼，並將貸款年限延長至40年，?限期延長至5年，降低首購族群每月償還貸款金額，以減輕貸款初期還本壓力，截至112年7月底，華南銀行辦理青安貸款累計25,485件，貸款金額947.1億元，其中女性獲貸人數佔比51.05%，貸款金額占比50.13%，顯示現代女性經濟力提升，在買房能力上毫不遜於男性。但購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性較低，華南銀行提醒購屋民眾仍須謹慎決策，審慎評估本身財務能力及金融市場之波動風險。

為落實ESG善盡社會責任，華南銀行關注社會少子化及高齡化的來臨，早於105年推出「安養房屋貸款」，提供高齡者安養所需資金，規劃優質老年生活，截至112年7月底，貸款核貸件數1,108件、核貸額度56.44億元，其中女性核貸件數佔比54.06%，核貸額度占比59.46%，顯示女性對自身經濟安全保障有更強烈之意識，也更懂得愛自己。

華南銀行表示，將持續建構友善金融環境，落實聯合國永續發展目標「SDG5實現性別平等及所有女性之賦權」，提供女性優質融資服務。