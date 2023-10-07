杭州亞運今天進行男子游泳10公里馬拉松賽，台灣長泳好手卓承齊在這個領域相當有競爭力，可惜最終以1小時56分9.8秒完賽排名第五，9.5秒之差無緣站上頒獎台上。

今天共有16位選手下水參賽，考驗的是選手的體能與耐力，卓承齊在每圈1666公尺的繞圈賽中直到游完第5圈還維持在第三名席位。

可惜的是在第6圈最後一圈被南韓選手朴宰勳與日本選手南出大伸超越，最終無緣奪牌，大陸選手張子揚以1小時55分45.8秒奪冠，另一位大陸選手蘭天辰則以0.4秒之差銀恨，朴宰勳得銅。

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