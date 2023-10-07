蘭嶼民宅不敵小犬颱風強風侵襲，倒塌受創嚴重。（周克桂提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府緊急採購物資提供給受創嚴重的4所國小、1所高中，並撥款每校15萬元緊急使用。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

小犬颱風橫掃蘭嶼，全島滿目瘡痍，台東縣政府昨日立即啟動救援機制，派遣搶修搶險人員登島，進行維生系統災復作業，今上午再度召集相關局處及單位協調，除增派人力、物資外，台東縣長慶鈴宣布，針對房屋受損戶初步發放每戶5000元慰問金並從寬認定。

小犬颱風發威，造成蘭嶼地區受災慘重，不僅水電斷絕、交通停擺、船沉翻覆，多處房屋也倒塌受損，今上午海陸交通恢復，國軍、台電及中華電信人員、環保局等重機具及各項設備陸續增援蘭嶼。

由於蘭嶼房舍受創嚴重，台東縣長饒慶鈴宣布，受損戶初步先發放每戶5000元慰問金並從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助；另緊急採購物資提供給受創嚴重的4所國小、1所高中，並撥款每校15萬元緊急使用。

目前蘭嶼仍有1008戶停電中，部分地區簡易自來水設施受損，由台水派水車提供部落用水，另外慈濟慈善事業基金會也支援2部淨水設備，而蘭嶼中油加油站也已恢復供油。