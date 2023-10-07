在烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）互通電話後，法國東南部城市維埃納（Vienne）市長昨（6）日決定，把烏克蘭國旗從市政廳外拿下，理由是澤倫斯基支持亞塞拜然對納卡區人民進行「種族清洗」，讓人「無法接受」。
據「今日俄羅斯」（Russia Today）、法國BFM電視台報導，在9月27日一通電話中，澤倫斯基感謝阿利耶夫向烏克蘭提供了「重要的人道援助」，兩位領導人也重申對國家主權和領土完整的承諾。
9月20日，亞塞拜然宣稱在一次短暫的「反恐」任務中，重新奪回國內分離主義地區納卡區（Nagorno-Karabakh）。雖然國際大多承認納卡區是亞塞拜然的一部分，但當地主要居民由亞美尼亞人組成，擁有自己的親亞美尼亞政府，但並未獲得亞美尼亞或其他國家承認。
這起武裝行動造成納卡區數百人死傷。亞塞拜然政府雖承諾保護平民，但仍有超過10萬納卡居民逃離家園，占總人口的9成。
法國維埃納市長柯瓦奇（Thierry Kovacs）透過臉書表示，最初懸掛烏克蘭國旗，是為了表達在俄烏戰爭中與基輔團結一致，但澤倫斯基卻用行動，對亞塞拜然的「種族清洗」表示支持，恕他無法苟同。
柯瓦奇說，拿下烏克蘭國旗「不代表不支持烏克蘭人民，但我們不能以歐洲價值觀的名義對抗極權政權，同時又鼓勵另一個獨裁野蠻政權。這是一致性的問題。」
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