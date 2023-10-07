在烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）互通電話後，法國東南部城市維埃納（Vienne）市長昨（6）日決定，把烏克蘭國旗從市政廳外拿下，理由是澤倫斯基支持亞塞拜然對納卡區人民進行「種族清洗」，讓人「無法接受」。

據「今日俄羅斯」（Russia Today）、法國BFM電視台報導，在9月27日一通電話中，澤倫斯基感謝阿利耶夫向烏克蘭提供了「重要的人道援助」，兩位領導人也重申對國家主權和領土完整的承諾。

I had a call with @presidentaz Ilham Aliyev and thanked him for Azerbaijan’s significant humanitarian assistance, particularly in the energy sector as winter approaches.



We reaffirmed our commitment to the principles of sovereignty and territorial integrity of states.



We also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2023

9月20日，亞塞拜然宣稱在一次短暫的「反恐」任務中，重新奪回國內分離主義地區納卡區（Nagorno-Karabakh）。雖然國際大多承認納卡區是亞塞拜然的一部分，但當地主要居民由亞美尼亞人組成，擁有自己的親亞美尼亞政府，但並未獲得亞美尼亞或其他國家承認。

這起武裝行動造成納卡區數百人死傷。亞塞拜然政府雖承諾保護平民，但仍有超過10萬納卡居民逃離家園，占總人口的9成。

Modern day ethnic cleansing in front of our eyes by Azerbaijan against Armenians. Exodus towards Armenia from Nagorno Karabakh as cars flood on the roads. And the world remains silent!



pic.twitter.com/opmrVNppLs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 1, 2023

法國維埃納市長柯瓦奇（Thierry Kovacs）透過臉書表示，最初懸掛烏克蘭國旗，是為了表達在俄烏戰爭中與基輔團結一致，但澤倫斯基卻用行動，對亞塞拜然的「種族清洗」表示支持，恕他無法苟同。

柯瓦奇說，拿下烏克蘭國旗「不代表不支持烏克蘭人民，但我們不能以歐洲價值觀的名義對抗極權政權，同時又鼓勵另一個獨裁野蠻政權。這是一致性的問題。」