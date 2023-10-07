小琉球天氣晴！ 估登島人數逾1萬3000人 旅宿業者笑開懷 12:222023/10/07 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日雙十連假首日，往來屏東鹽埔漁港及小琉球航班，一早就擠滿等待登島旅客。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風遠離，因風雨影響而「關島」超過3天的東琉線航班也恢復行駛，雙十連假一早就吸引不少登島人潮，船公司估計，首日登島人數可望突破1萬3000人，各家交通船公司則頻繁加開航班，以機動性方式接駁旅客上島，讓小琉球商家一掃陰霾，迎接連假商機。 小琉球旅宿業者表示，雖然受到小犬颱風來襲影響，連假前有部分訂房遊客臨時退訂觀望，但一早天氣晴郎、艷陽高掛，又有遊客打電話訂房補位，下午浪況會逐漸變好，估計住房率可達九成。 #雙十連假 #小琉球 #住房率 #小犬颱風 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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