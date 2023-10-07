小犬颱風遠離，因風雨影響而「關島」超過3天的東琉線航班也恢復行駛，雙十連假一早就吸引不少登島人潮，船公司估計，首日登島人數可望突破1萬3000人，各家交通船公司則頻繁加開航班，以機動性方式接駁旅客上島，讓小琉球商家一掃陰霾，迎接連假商機。

小琉球旅宿業者表示，雖然受到小犬颱風來襲影響，連假前有部分訂房遊客臨時退訂觀望，但一早天氣晴郎、艷陽高掛，又有遊客打電話訂房補位，下午浪況會逐漸變好，估計住房率可達九成。