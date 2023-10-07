副總統、民進黨總統參選人賴清德今（7）日上午前往五股賀聖宮參加顯應祖師文化祭，他表示自己過去在擔任台南市長時，曾結合十幾個建築相關工會，組成「做工行善團」，替弱勢修理房屋，所以他承諾未來若是當選，將會替全台灣生活艱困的人修理房子，讓他們有一個地方安身立命。

賴清德說，今天是第一次到賀聖宮，但對於宮主王美雲可以說是久仰大名，因為賀聖宮長期解決許多善男信女的困難，也因此讓賀聖宮成為地方的信仰中心，不時出錢出力做善事幫忙五股、蘆洲、新北市乃至全台灣的弱勢民眾，而且不止在台灣做善事，義舉也遍及東南亞、緬甸、印度、印尼甚至西雅圖。

賴清德表示，明年1月13日就要舉行總統跟立委選舉，他心中希望未來有機會可以結合林淑芬跟其他人，一起學習王美雲的精神，共同照顧弱勢團體，因為自己是在新北市的一般家庭出生長大，所以知道一般家庭生活的辛苦。

賴也提及擔任台南市長時，與十幾個建築相關如木工、水電、油漆工人組成的職業工會，共同組成做工行善團，在台南市有計畫替貧困的民眾修理房子，儘管政府每個月都有經費給低收入戶、中低收入戶等弱勢，但這些錢光吃飯就不夠了，所以很多人房子年久失修。

這樣的修復計畫在台南做得不錯，別的縣市也來邀請行善團協助，所以後來修復的足跡遍及高雄、屏東、嘉義甚至南投，因此賴清德當場承諾，若未來有機會當上總統，將會替全台灣生活艱困的弱勢民眾修理房屋，讓他們有一個地方可以安身立命。

賴清德也替爭取六連霸的立委林淑芬拉票，肯定她在立院專業問政、在地方深耕基層，是表現第一名的立委，他也舉出林淑分的政績，包含推動五股、蘆洲12處高壓電塔地下化的工程，儘管至個工程很困難，但目前已經有相當的成績。

另外，五股因為有工業區，是新北市發展的重心，至幾年來越來越多人搬進這個地區，因此使得交通成為很重要的問題，而五股交流道更是全台交通流量最大，所以林淑芬從2018年開始爭取擴建北出北入匝道，2027年就可以完工，而且總共30幾億預算全由中央支付。

賴清德在場喊話，希望民眾可以在明年支持他和林淑芬，讓他們共同照顧弱勢，共同讓五股、蘆洲的交通更好，也讓林淑芬跟地方的里長共同爭取地方的輕軌。