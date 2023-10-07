綠稱網軍寄生！張善政反轟「瞎猜」 批2事荒腔走板

「Linbay好油」事件持續延燒，民進黨今在記者會質疑藍營網軍寄生在桃園市政府中。對此，桃園市長張善政強力反擊「太有想像力了」，要求綠營明確指出網軍藏在哪，也批綠營在模糊焦點，美豬、雞蛋事件荒腔走板，民進黨政府不面對反而在這瞎猜，還稱市府內有網軍簡直太離譜。

張善政今回應，他們也太有想像力了，桃園市政府內的網軍藏在哪裡，請綠營明確指出來，觀旅局長周柏吟自從上任後，就與外面開的公司完全切斷往來，這是一位公務員基本應該做的事，反擊綠營「不要以為我們市政府公務員外面還有經營什麼事業，太有想像力了」。

張善政認為，綠營在模糊焦點，現在不管是美豬或雞蛋事件，完全荒腔走板，民進黨政府不去面對，反而還在這邊瞎猜測，質疑市府內有網軍，太離譜了。

桃園市新聞處長羅楚東也說，指控張善政知情或操控「Linbay好油」自導自演事件，是非常惡質且荒謬的說法，這也是對偵破此案的桃園市警局，非常大的汙衊。

羅楚東表示，指控要拿出具體證據，不是靠想像力，市府團隊會持續謹守分際，民進黨議員的說法都是捕風捉影，用各種疑問句影射，但卻沒有任何事實根據。

羅楚東強調，他們接受各界檢驗，但是若以這標準來檢驗中央政府，相信才會有更大的發現，由民進黨議員口中講出網軍治國或網路帶風向，應該沒有比這個更諷刺的畫面了。