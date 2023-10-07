百萬YouTuber聖結石紅極一時，2017年發行的《人生大爆炸》專輯，曾締造MV破3000萬觀看次數的輝煌紀錄，不過近年聲勢下滑，流量已經大不如前，近來一支最新影片上架6天，點閱剛好衝破一萬，讓網友好奇詢問：「流量算進步了嗎」。

聖結石因老婆生病等因素一度停更影片，直到近年才重新回歸頻道，不過流量已經不再像過往般動輒破百萬，甚至在臉書PO出到日本享用知名蕎麥麵的貼文，4天也僅有28人按讚，近來上一支最新片上架6天，點閱剛好衝破一萬，讓網友不禁好奇在Dcard發問：「聖結石回歸了，流量算進步了嗎」。

《你買過最貴的東西是什麼？》。（影片／聖結石Saint Youtube）

網友發問聖結石回歸後，流量是否有進步。（圖／Dcard）

對此，網友紛紛回應：「現在誰還看他？不是已經在虛擬世界謀生致富了嗎」、「他不是早就財富自由退休去了」、「如果以網紅來講他排在幾千名之後了吧，其實也不算網紅了，如果我是他、我寧願沒紅過」、「他怎麼會變這樣，做原本的題材也不至於這麼慘吧」、「很明顯就是已經過氣了」、「128萬訂閱只有這樣的人觀看也是yt界的奇蹟」、「割完還想重新拍片，不是已經在虛擬世界謀生致富了嗎?還是你發現割完發現不夠」。