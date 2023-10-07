民進黨總統參選人賴清德日前到中山大學與青年座談，1名女學生當眾問他「如何解決民進黨執政弊案重重的問題？」未料反遭肉搜，對此，國民黨總統參選人侯友宜怒批，人民有問政的權利，身為副總統，沒道歉、檢討，反問人民「你怎麼會這麼問呢？」這樣一問讓女學生反被肉搜，「人民還敢問你嗎？這樣的政府實在太鴨霸了。」

國民黨提名總統參選人侯友宜，今（7日）在爭取連任的立委楊瓊瓔陪同下到后里與農民座談，會前接受媒體專訪，對之前副總統賴清德於中山大學演講，被問及政府貪汙、弊案重重問題，賴清德反問「你怎麼會這麼問？」，也讓女學生反而遭到肉搜，侯友宜做出回應。

對此，侯友宜說，人民有問政的權利，民進黨執政疫苗弊案、光電弊案，甚至缺蛋所產生的進口蛋內幕重重、官商勾結，人民問政府有沒有杜絕貪污的責任？身為副總統，你不但沒道歉、檢討，怎麼會反問人民「你怎麼會這麼問呢？」

侯友宜說，賴清德應該好好想如何解決這個問題，且誠心道歉，但他這樣一問讓女學生被肉搜，「以後人民敢問你嗎？」「是叫人民不要再問了嗎？」

侯友宜說，聽不下去人民的建議，反而讓大家去肉搜她，這種舉動讓大家感受到：問了就有壓力，這樣的政府實在太鴨霸了，這樣的政府要讓他繼續執政嗎？