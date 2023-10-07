一名人妻在臉書發文抱怨，日前婆婆打電話給老公狂罵2小時，因為查了原PO的財產，發現她利息有5萬多元，推算存款至少有500萬，逼她把錢「吐出來」。原PO表示，平時家庭花費和都是和老公AA制，氣得大罵「婚後AA的男人最軟爛沒用，憑什麼肖想我賺的錢？」

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，昨天婆婆打電話給老公罵了2小時，大多都在說她壞話，另外婆婆還提到前幾個月到國稅局查他們夫妻財產，發現原PO利息達5萬多，推算存款有500萬，逼老公讓她負擔小孩保險及學費。

原PO崩潰表示，「我真的快瘋了，都不知道婆婆每年都在注意我家財產，憑什麼要我把自己賺的錢吐出來？平時家庭費用AA我已經很不爽了，還肖想我賺的錢？」怒批「婚後AA的男人最軟爛沒用」。

許多網友看了都傻眼，「我猜是妳婆婆拿著妳先生的身分證去查的，因為夫妻合併申報，所以連同妳的資料一起被拉出來」、「不用管她怎麼查的，只要記住一點，妳自己的錢不關她的事。」

也有人認為「AA還嫁？單身就好啦」、「AA真心不要結婚，男人要走要留沒關係，重點錢要在自己口袋裡」，另有網友勸原PO「保護好妳的錢，妳賺的錢跟妳婆婆一點關係都沒有。」