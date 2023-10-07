民眾黨主席柯文哲訪美回台後，2024總統大選藍白合似有加熱跡象，國民黨主席朱立倫7日陪同新竹縣立委林思銘在竹北天后宮上香祈福後，對藍白合有沒有最新進度？回應說誠如侯友宜所提到，我們一定要建立在共同的理念、共同的理想，這個才是最重要的。

朱立倫說，我們希望不會只是個零和遊戲，而是真正能夠志同道合，能夠確認我們一定是藍白共同聯盟，絕對不會變成所謂的藍綠或綠白的聯盟，這樣子才能夠真正的達到民眾希望能讓兩岸和平，能夠讓民眾安定，能夠掃除不公不義，能夠掃除貪腐目標。

至於侯友宜稱民調不是唯一，要有sop，要怎麼看sop，怎麼看民調是什麼，如果不以民調應該要以什麼為依據的問題，朱立倫指侯友宜講的非常清楚，我們一定是建構在共同的理念、共同的理想，那藍白之間不是聯合，藍白是志同道合，一定要確認我們有共同的理念、共同的理想，我們希望兩岸和平，反對台獨，我們也希望很勤確的去掃除不公不義，把貪腐真正的揪出來。

朱立倫強調，這是我們在野聯盟，或者是我們未來執政聯盟大家要確認的，也就是我們跟民眾黨之間藍白共同有共同的理想和共同的信念，絕對不會是藍綠同盟，也更不會是綠白同盟，藍白共同的理念，堅定的共同理想，未來可以成為執政聯盟，就是一個共同的信念，在西方民主國家常見的一個聯盟或者是聯合政府都可以，我們就是共同往這個目標來努力，至 於整合並沒有排除任何的方法，所以我們一起來加油。

朱立對對柯文哲訪美的成果會不會擔心影響藍白合的問題回應說，侯友宜前一段時間去美國訪問非常成功，有到美東也有到美西，這次柯文哲到美西跟科技界見面，也拜訪了一些科技產業或教育產業，這都是加分的，我們希望這個一加一藍白大於二，我們一起努力。