中華隊滑輪女將洪筱晴在短曲第1名。（新華社）

中華滑輪女將張緻如在短曲第3名。（新華社）

女子花式滑輪溜冰7日進行長曲決賽，中華女將張緻如滑出52.98高分，一度領先全場，倒數第二順位出場的日本藤倉美喜以56.06分超車。最後一位出場的中華女將洪筱晴獲得55.62分，摘下中華隊本屆第18面金牌，距離隊史最佳紀錄19金只差一步了！日本女將藤倉美喜銀牌，張緻如銅牌。

前日的短曲項目，洪筱晴38.76分大幅領先藤倉美喜27.41分，最後在長曲項目小輸但不影響摘得金牌。藤倉在短曲與長曲項目皆排名第2，張緻如也是兩個項目都排名第3。這是中華滑輪隊本屆第7金，超越1998年亞運保齡球隊6金紀錄。

長曲開賽的前幾位女將之中，印度阿庫拉（Akula Sai Samhitha）一度以32.69分領先，印尼女將希瑪茶亞（Hannah Simajaya）嚴重失誤，被扣到只有13.04分。因此排序比較晚上場的張緻如一出來就是輾壓全場，技術表現分31.19、節目內容分21.79，單項分數幾乎就追上南韓女將申書于的總分31.59分。這個項目除了日本女將很強，其餘參賽者的分數都落後很多。