大陸央視新聞用戶端7日報導，中國國鐵集團統計，自9月27日假期運輸啟動以來，截至6日，大陸鐵路累計發送旅客已超過1.6億人次、高速公路總流量達4.87億輛次、水路累計發送旅客超千萬人次。

國鐵集團稱，今年中秋十一假期運輸啟動早，客流量大，單日客流量在9月29日創出了逾2000萬人次歷史新高。客流量占1／5的國鐵上海局，9月29日至10月6日，連續8天單日旅客發送量保持在300萬人次以上，形成持續客流高峰。

公路出行方面，據統計，中秋十一假期，大陸全國高速公路累計總流量達到4.87億輛次。公路出行凸顯「自駕遊，行程長」特徵。公路出行半徑以500至800公里中長距離為主，同比2022年增長2至3倍。

此外，據統計，假期期間，高速公路小客車日均跨省流量為667萬輛，占自駕小客車流量的12.05％。

從公安部交通管理局監測的73條高速公路700個重要通道和53條國道300個重要通道節點流量來看，假期期間，大陸全國主要高速公路、國省道流量持續高位運行，與去年相比分別上升53.4％、21.9％。

水路運輸方面，大陸交通運輸部海事局發布數據，今年中秋十一假期，大陸全國水路預計累計發送旅客1014.26萬人次。日均發送126.78萬人次，比2022年同期增長105.3％。

中秋十一假期，隨著公路自駕遊的興起，乘車過海成為假期休閒旅遊新風尚。渤海灣遼魯客滾船航線、瓊州海峽客滾船航線客運量都迎來了最高峰，日均發送達2.55萬人次和8.7萬人次，同比增長300％和74％。

同時，為方便新能源小車乘船過海，瓊州海峽實施過海新模式。海南海口新海港在10月5日和10月6日兩天共開設了3個新能源小車專班。該專班採取人車分裝的方式，即由一艘專船裝載新能源車輛，司機及旅客則乘坐另一艘船舶，兩艘船舶同時從新海港出發，開往徐聞港。

此外，9月19日中國全面恢復國際郵輪運輸後，八天的假期中，從深圳、天津出發了多個班次的國際郵輪。從上海出發的2個國際郵輪班次共發送旅客1507人。