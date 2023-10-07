一名網友日前於「爆料公社二社」發佈貼文，指稱新北某商工，一名男學生於教室內一時失控，先是摔桌椅，後出手打傷勸阻同學，更強調事後校方令相關同學刪除影片，疑有意將消息壓下。校方對此出面澄清，該男同學為特教生，事發時情緒不穩，班上幹部想上前制止但遭波及受傷，校方於事後即通知3名學生家長到校了解，3方皆一致決定不提告，另已進行校案通報，將對學生進行關心輔導。

據了解，該名爆料網友將相關貼文發佈於「爆料公社二社」當晚不久後，瞬間引發熱議，並逾7500讚數；網友同時強調，「怕又有人在檢討被害者，說明一下這兩位同學本身沒有問題，因規勸後加害者不滿，希望傷者早日康復。」

事件一經發酵，校方出面澄清，表示事發日期為10月3日，當時該名男學生因不滿老師上課收走手機，又遲下課太慢歸還，一時情緒失控，竟直接於教室內怒摔桌椅。一名女同學見狀想勸阻對方，卻遭打臉攻擊，另一名上前制止的男同學因陷入混亂情形，無意間扭打成一團，關於網絡傳聞絕非事實。

校方進一步指出，並非有意強壓新聞，僅僅不希望事情繼續發酵，該爆料網友因將影片畫面流傳，已間接對學生造成壓力，另同時表示，事實上並無學生遭砍傷，校方也將對此追究相關責任與法律途徑。