韓媒消息指出，台積電和三星的3奈米製程良率都未超過60%，遠低於吸引硬體供應商所需的水準。韓媒近期不斷炒作iPhone 15系列過熱與台積電3奈米晶片技術有關，但蘋果已澄清該問題主要是iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式所造成。

三星是第一家開始量產3奈米矽晶圓的代工廠，採用GAAFET（環繞閘極場效電晶體）技術，但1年過後，三星3奈米良率仍停留在50%附近，無法有效突破。

韓國媒體Chosun Biz報導，台積電、三星的3奈米製程良率都未超過60%。先前的報告顯示，三星3奈米為中國客戶設計的晶片良率已達到60%，後來發現這個數據不包括邏輯晶片中的SRAM，因此不能視為完整3奈米製程。

三星最先進製程領域卡關，導致兩大客戶高通和輝達轉單台積電生產新一代晶片。知情人士透露，除非良率拉高到70%，否則高通等客戶不願意下單。

與此同時，外界開始質疑台積電3奈米FinFET製程最佳化進度是否落後。今年稍早，傳出台積電3奈米良率僅55%，使得蘋果能為iPhone 15 Pro的A17處理器取得便宜的價格成本。

報導指出，iPhone 15系列新機推出以來，消費者不斷抱怨手機過熱問題，蘋果官方緊急出面澄清，該問題主要是iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式所造成，後續會透過軟體更新來解決。

近期韓媒頻炒作iPhone 15過熱，恐怕跟台積電以3奈米製程技術代工的A17 Pro處理器晶片有關，還說如果市場對台積電3奈米存疑，客戶可能會轉向或同時採用三星的產品。

事實上，外媒The Information先前披露，台積電3奈米製程良率在70%至80% 間。台積電則強調，3奈米良率良好，不回應市場傳聞。