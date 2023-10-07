國民黨主席朱立倫與黨籍立法委員參選人徐欣瑩，7日至湖口市場分送一千面小國旗給民眾，提前祝中華民國生日快樂，並呼籲民眾團結一致在總統與立委選舉中，支持能帶給人民安心、安定、安全的國民黨候選人，讓兩岸和平，人民能安居樂業。

朱立倫偕同徐欣瑩到湖口鄉參加婦女會活動，接著到湖口市場的土地公廟上香，然後發送一千面小國旗給民眾，許多民眾熱情的索取，並在現場揮舞著國旗。

朱立倫表示，徐欣瑩過去擔任立委期間表現有目共睹，是國會好人才，我們愛中華民國，也愛青天白日滿地紅的國旗，只有國民黨可以讓兩岸和平不打仗、為大家帶來三個「安」，也就是讓媽媽安心、社會安定、國家安全，因此總統選舉要支持侯友宜、立委要支持徐欣瑩，讓優秀的人才為大家服務。

徐欣瑩表示，最重要就是兩岸和平，和平當中才有安定、安定中才有經濟發展，只有國民黨才能帶給大家安定、安心、安全的生活！

朱立倫陪同徐欣瑩到湖口市場掃街拜票時，

徐欣瑩團隊特別準備千面國旗一起發送給民眾，希望在國慶日時，民眾可以一起揮舞國旗、家門口掛國旗，共同祝福國家生日快樂！