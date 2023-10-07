摩爾多瓦親歐總統桑杜在「金融時報」今天刊登的訪問中說，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦曾企圖煽動政變推翻她，並表示俄國企圖干預選舉，破壞摩爾多瓦的穩定。

路透社報導，摩爾多瓦位於烏克蘭和歐洲聯盟（EU）成員國羅馬尼亞之間。桑杜（Maia Sandu）在西班牙舉行「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會期間，接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問。

她表示，瓦格納集團（Wagner Group）已故首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）支持政變陰謀，企圖推翻她。

她還表示，莫斯科當局仍在試圖破壞摩爾多瓦的穩定，特別是讓資金流入摩爾多瓦，藉此賄賂參與下個月地方選舉的選民。

桑杜在談到所謂的政變時告訴金融時報：「我們掌握的訊息是，這是（普里格津）團隊制定的陰謀。」她還說，瓦格納集團一直設法讓自去年以來不時出現的反政府抗議活動轉趨暴力。

她說：「情況確實很嚴重，我們必須保護自己。」

桑杜2月曾指控俄羅斯利用抗議活動策劃針對摩爾多瓦政府的政變。

俄羅斯外交部否認這類說法，先前曾指控摩爾多瓦推行反俄計畫。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121007