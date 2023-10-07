大陸江西一名女子分享，她和老公結婚8年幾乎所有收入都拿來還債，但她觀察到老公與公婆都是很節儉的人，實在無法想像怎麼會欠下這麼多錢，追問過婆家的人多次無果，直到最近老公才鬆口說，這筆債務其實是為了湊聘金欠下的，當初丈母娘提出要68萬人民幣（約台幣303萬）的聘金，他拿出所有積蓄都不夠，只好跟親朋好友借錢，驚人真相讓女子不可置信，引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，大陸江西一名30歲的女子小芳（化名），她在8年前與老公結婚，當時女方家向男方家討要了68萬人民幣（約台幣303萬）的聘金，引起當地居民關注，而男方爸媽最終為了成全小倆口的愛情，咬牙出了這筆錢。

小芳表示，她和老公結婚以後，發現婆家的經濟狀況似乎不是很好，老公每個月辛苦賺的錢幾乎都用來還債了，而生活節儉的公婆也是一屁股債，起初她沒有多想，為了減輕老公的負擔，她四處打工賺錢，希望能補貼家計，但是兩人結婚8年了，經濟狀況卻一直沒有好轉，她忍不住詢問老公怎麼會有如此多的欠債，老公卻支支吾吾、說不出話來。

小芳指出，無法從老公這邊得到答案，她轉而詢問平常很疼愛她的公婆，結果公婆兩人也是對這個債務避而不談，讓她覺得非常奇怪。鬧了許久，老公才開口解釋，由於當初丈母娘提出來的聘金實在太高了，但他實在捨不得婚事就這樣告吹，因此他的爸媽掏出所有的積蓄，並向親朋好友借錢才湊足這份聘禮。

小芳崩潰地說，她以為爸媽當初討了這麼高的聘金，會準備一筆價格不斐的嫁妝，沒想到根據公婆的說法，爸媽一毛錢嫁妝都沒有給，讓她聽了幾乎不可置信，想著自己與老公辛苦工作8年都在還這筆債務，她真的很想立刻聯絡爸媽對質，但又怕這樣會摧毀家人之間的感情，而猶豫不決。

超扯狀況引起網友討論，「這是在賣女兒嗎？」、「跟男方家討要聘金可以，但是要適可而止，不要弄得像是要賣女兒」、「討要聘金真的是陋習」、「要聘金可以，但要求高額的聘金真的很糟糕」、「要那麼多聘金也沒有給女兒一毛錢，這個爸媽恐怕是另有打算吧？」