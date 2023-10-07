雙十國慶即將到來，新北市政府10日上午8時將在市民廣場舉辦升旗典禮，由代理市長劉和然主持，並結合各區同步辦理，民政局估計將有超過2萬民眾參與，而請假拚總統大選的新北市長侯友宜，當天也將以市民身分出席。

民政局長林耀長表示，今年國慶升旗典禮除特製長18公尺、寬12公尺大國旗，展現會場展現磅礡氣勢，新北市市民廣場也將布置超過300面六號國旗及50串萬國旗，加上由市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路插掛八號國旗，營造滿滿國旗意象。

林耀長說，國慶當日上午7點起，現場將開始發送2000份蔬菜能量包、手搖國旗及國旗貼紙套組也從3000份增加為5000份，讓市民盡情揮舞國旗，表達對國家的熱愛。各公所也發放陶瓷碗、折疊傘、不鏽鋼餐盒、農特產品、茄芷袋、運動毛巾、活力蔬果包等好禮，歡迎民眾就近參加。

另外，民政局「新北民政保平安」臉書，也為活動提前暖場，以「普天同慶 國旗亮起來」號召網友亮國旗，即起至10月10日，只要追蹤新北民政IG，並在國慶貼文底下留言，分享任何國旗元素照片及標註2位好友，就有機會獲得心型刮痧板、國旗杯墊及漢方茶，國慶日收看直播互動再加碼送好禮，吸引許多網友大秀國旗帽、國旗書包等畫面比熱血，也歡迎市民朋友發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加國慶升旗，共襄盛舉。