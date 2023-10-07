上屆雅加達亞運奪下銅牌，中華卡巴迪女子隊來到杭州亞運再改寫隊史最佳成績，雖然金牌戰以25比26、1分惜敗印度隊，女將們賽後都落下不甘心的淚水，但教練蔡威暘仍為中華隊表現感到驕傲，雖然一度落後7分但不放棄，並將敗責一肩扛下，「是我沒有下達好戰術，讓她們失望了。」

2010年廣州亞運納入女子隊比賽，過去3屆金牌由印度（2金）、伊朗奪下，中華隊昨天在4強賽擊敗衛冕軍伊朗隊，闖進金牌戰已確定寫下隊史最佳成績，今天再碰另一強權印度隊，儘管一度最多落後到7分，但中華隊不輕易放棄，一度還曾把對手「清場」、逆轉戰局。

以1分之差「銀」恨，蔡威暘坦言當然是很可惜，「但這就是命，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，防守得分線是今天做得不好的部分，就從這邊開始調整。」從一開始的無緣頒獎台，上屆銅牌到本屆亞運銀牌，蔡威暘也看到女將們的成長，「以前都是我叫他們做什麼，現在是她們說，教練你該做什麼。」

賽後中華女將們哭成淚人兒，直呼：「我想要金色的。」也打趣說：「現在更懂楊勇緯的心情，我想要拿金牌。」蔡威暘表示，以這批女將年齡要繼續打下屆名古屋亞運應不是問題，他也會想要繼續回來執教，幫助她們將獎牌成色再升級。

隊長莊雅涵則表示，在小組賽曾與印度隊打成平手後，讓中華隊信心提升很多，昨天也有針對印度隊進攻手分析，今天在攻擊端部分中華隊依舊發揮水準，可惜就是防守沒有做到最佳，「今天1分輸給印度，相信是給我們下屆繼續努力的動力。」

亞運「3朝元老」馮綉真則說，銀牌就像是考試考第2名的感覺，「就差一步金牌了，有點可惜，像考99分的感覺，差1分就滿分了。」但她仍為隊友們的拼戰精神給予肯定，「大家都已經很努力了，也希望未來有更多人來玩卡巴迪，得分的瞬間很有成就感。」