基隆二信高中同學陳枷頴（右）發明「智慧居家插座」獲得馬來西亞國際發明展金牌並取得專利，日前接受教育部長潘文忠（左）表揚。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆二信高中同學陳枷頴（右）發明「智慧居家插座」獲得馬來西亞國際發明展金牌並取得專利。圖為陳枷頴同學向教育部長潘文忠（左）說明智慧居家插座運作方式。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

2022至2023年台灣學子在13項國際發明展中創佳績，共獲得215面金牌，日前教育部長潘文忠接見62位學生表揚，其中代表基隆市二信高中的電機科3年級陳枷頴同學，以「智慧居家插座」在今年的馬來西亞國際發明展勇奪金牌並取得專利證書。該發明改良插座安全性，可透過App的遠端監控系統，警示插座的用電情形，也可透過電路保護機制的即時斷電，減少火災的發生。

二信高中表示，陳枷頴研創的「智慧居家插座」，是來自自己及家人以前用電的情況，發現如果過熱容易發生危險，因此進行改良並增加其安全性，避免因為疏忽而造成火災的發生，並即時發出警報以利滅火與逃生。並且能夠透過App的遠端監控系統，警示用戶插座的用電情形，避免浪費電的情形，達到節能效果。

「智慧居家插座」還運用物聯網的概念，結合多項功能讓安全性大幅提升，也可以運用在工廠中，特別針對電路做規畫，結合軟硬體的技術，讓技術人員可以快速了解用電情形，並透過電路保護機制的即時斷電，避免設備損壞的風險。

二信高中電機科主任劉兆祥表示，陳枷穎與凃柏村老師前往接受頒獎，陳枷頴說明「智慧居家插座」的研創過程，是從生活中的經驗發想，獲得國際發明展金牌的殊榮，也受到教育部的肯定。

潘文忠頒獎時表示，台灣在世界發明展中獲得215面金牌非常不易，這些參賽同學證明台灣年輕一代具有創新創意及解決問題的能力，也證明在學校師長的帶領之下，學生有很好的創新發明的能力，相信未來同學們不只是成功的發明家，更是引導創新創意的領航員，希望同學們在發明之路持續堅持。