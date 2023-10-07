澎湃新聞7日報導，為期8天的2023年超長黃金周6日正式落幕。雙節並行，今年中秋十一假期也是對新冠病毒感染實施乙類乙管以來，最長一個假期。多個省市公布長假期間文旅市場「成績單」，接待遊客數量以及旅遊總收入這兩項關鍵數據，超過了疫情前的2019年水準。

《湖南日報》報導，10月6日晚湖南省文化和旅遊廳統計，假期8天，湖南共接待遊客3068.2萬人次，同比2022年增長82.87％，同比2019年增長25％左右；實現旅遊綜合收入317.5億元，同比2022年增長78.65％，同比2019年增長30％左右。

其中，「網紅」旅遊城市長沙繼續吸引大量遊客。

報導稱，攜程公布數據顯示，目的地為長沙的旅遊訂單量同比去年增長104％，跨省訂單占比近7成，跨省遊訂單量同比增長112％。去哪兒的數據顯示，在熱門目的地TOP10中，長沙僅次於北京、成都、重慶、上海，排全國第五位，排在十一假期「00後最愛去的城市」首位。

夜經濟更是一絕，美團發布數據顯示，夜間玩樂消費TOP5城市中，長沙排在成都、上海之後，位列大陸全國第三，五一廣場商圈躋身夜間消費最火的五大商圈之一。長沙僅納入全省統計監測範圍的27個景區就接待遊客263.21萬人次，而假期遊客總接待量超500萬人次。

江蘇、廣東等旅遊大省假期8天的接待遊客數量、旅遊總收入也都較2019年增長。

據新江蘇·中國江蘇網報導，8天假期，江蘇省共接待大陸國內遊客7118.48萬人次，實現旅遊總收入907.59億元（人民幣，下同），同比分別增長104.7％和151.9％，較2019年同期分別增長25.1％和25.8％。同時，銀聯商務數據顯示，假期前7天，江蘇文旅消費總額175.55億元，占大陸全國的10.62％，占比保持第一。

廣東省文化和旅遊廳網站發布的工作總結稱，初測八天（9月29日—10月6日）廣東省累計接待遊客6386.2萬人次，同比增長44.7％，較2019年增長1.6％；實現旅遊總收入571.6億元，同比增長148.7％，較2019年增長7.7％。

工作總結指出，今年中秋十一假期廣東省文旅市場整體呈現三大特點：一是粵港澳大灣區成為假期熱門旅遊目的地，二是文旅新產品帶動形成文旅市場新的增長點，三是鄉村游、紅色遊備受歡迎。

即便遭遇颱風影響的福建省，也取得了不錯成績。

據《福建日報》報導，雖受颱風小犬影響，假期後三天沿海部分景區關閉，但全省文旅市場整體供需兩旺，安全有序。據協力廠商測算，福建省接待遊客3949.41萬人次，實現旅遊收入323.86億元，同比增長18.0％和33.2％，分別恢復至2019年十一假日的106.1％和104.7％。

報導稱，攜程平台數據顯示，福建省十一假期遊客總消費居大陸全國第9，遊客總人次居第13；同程旅行10月6日發布的《2023中秋十一假期旅行消費報告》顯示，中秋十一假期福州景區遊客同比增長387％。

而在四川省，中秋十一假期接待遊客數量、旅遊消費總額均超2019年數據。

據四川省文化和旅遊廳網站發布情況綜述，根據第三方大數據綜合測算，2023年中秋十一假期，四川省共接待遊客 5691.02 萬人次，旅遊消費總額 361.53 億元，同比分別增長79.45％和116.06％，較2019 年分別增長11.18％和 14.24％，超過全大陸平均增幅7.08和12.74個百分點。

四川省納入統計的857家A級旅遊景區累計共接待遊客3759.58萬人次，實現門票收入4.43億元，同比分別增長201.03％和334.2％，較2019年分別增長18.6％和17.59％。全省圖書館、文化館、博物館共接待群眾632.55萬人次。

其中，四川省16家5A級旅遊景區累計接待遊客390.14萬人次、實現門票收入1.83億元，同比分別增長523.14％和776.55％，部分核心景區持續重現客滿盛況。九寨溝、劍門蜀道劍門關等14家5A級旅遊景區和成都大熊貓繁育研究基地、三蘇祠、三星堆、武侯祠博物館等重點景區接待量均創歷史新高，樂山大佛景區年接待量首次突破500萬，四姑娘山年接待量首次突破200萬。與2019年相比，稻城亞丁景區旅遊收入實現增長近2倍、金沙遺址博物館增長近5倍。