近日桃園爆發兩家業者美豬洗產地爭議，國民黨提名總統參選人侯友宜到后里與農民作談時指出，早上到菜市場和肉販聊天，肉販顧客買豬肉靠的是信任，話鋒一轉他也說，進口豬肉要標示清楚，政府要做讓人民信任的政府，人民不會驚惶。

侯友宜7日在爭取連任的立委楊瓊瓔陪同下到后里與農民座談，會前接受媒體專訪，對之前台灣爆發美豬洗產地爭議，衛福部次長王必勝指台灣沒有萊豬，是兩家業者涉及標示不實，不要抹黑政府的說法不能接受。

侯友宜說，美豬被洗產地變加豬、英豬，標示不清楚、甚至是偽造，人民怎麼會知道吃到的是美豬還是萊豬或是其他豬肉？尤其在美豬的標示上也沒有標示有沒有萊克多巴胺？人民吃到的美豬有沒有萊豬也不知道？所以人民才會不安心會驚惶，是理所當然的。

他也說，剛剛到菜市場也有和賣豬肉的阿姨們對談，他們說自己賣的是國產豬、香腸用的也是國產豬肉，但別人賣的豬肉他不瞭解，他的老主顧就是信任他，才會跟他買豬肉；侯友宜強調，政府進口豬肉要產地標示清楚，政府要做讓人民信任的政府，吃了才不會驚惶。