民眾黨主席柯文哲今早出席五股賀聖宮「2023顯應祖師文化祭」，柯大力盛讚賀聖宮聯誼會扶貧救困的公益善行。（高鈞麟攝）

新北市五股賀聖宮今（7）日舉辦「2023顯應祖師文化祭」，全場政治味十足，4組總統參選人陣營先後出席參香，國民黨侯友宜因赴台中跑行程，則由新北市副市長劉和然代表，由於廟方巧妙安排，4組人馬時間巧妙錯開。民眾黨主席柯文哲第三批到場，他不忘向民眾推薦子弟兵邱臣遠及李有宜，並盛讚賀聖宮聯誼會扶貧救困的公益善行。

柯文哲抵達賀聖宮時，天空正好飄起細雨，他上台致詞時表示，賀聖宮主祀顯應祖師在大旱災時為民眾求雨，剛好呼應顯應祖師的功德。

柯文哲大力拉抬子弟兵邱臣遠及李有宜聲勢，他說邱臣遠是民眾黨在立法院的總召，表現有目共睹，問政犀利，而李有宜是留美會計系高材生，民眾黨是新興政黨，所推出的候選人都是最有經驗的年輕人。

柯文哲話鋒一轉，他說希望台灣的政治不要太過複雜，最近推出的競選歌曲《簡單的人》，歌名十分呼應自己的個性，「我希望我是一個簡單的人，認真、打拼為台灣，做人不需拐彎抹角」，期望台灣所有人都簡簡單單、平安成功。