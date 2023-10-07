高雄1名沈姓婦人昨天到銀行匯款，雖然金額不高，但行員擔心她受騙，通報員警到場勸說，才知道她是於網路直播平台，聽說可以線上匯款「補財庫」，行員建議她可以直接到寺廟裡補財庫，一再苦勸，她也拒絕警方進一步了解狀況，最後丟下腳踏車離去。

小港分局漢民派出所6日下午接獲銀行報案，稱有名婦人疑似遭詐騙，需要警方協助，但該名婦人看到員警出現，情緒突然變得相當激動，也不願意配合警方調查，氣沖沖地跑出銀行外，雖然員警希望能進一步了解狀況，並苦勸：「如果對方是壞人，繼續害人這樣就不對了！」，但沈女卻相當抗拒，氣到棄腳踏車而去。

經警方了解，58歲沈姓女子於臉書上看到某直播平台的粉絲團，該粉專聲稱能幫人補財庫，沈女深信不疑，跑到銀行欲匯款新台幣1000元，經行員關懷提問後，認為事有蹊蹺，也建議她如真要補財庫可以直接到廟宇就好，但她態度堅決，也拒絕警方協助，最後悻悻然離去。