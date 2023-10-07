受小犬颱風影響，小三通停航2天後今（7）日復航，恰遇上雙十連假首日，滯留旅客加上出遊人潮擠近2000人擠爆水頭碼頭。（于家麒攝）

受小犬颱風影響，小三通停航2天後今（7）日復航，恰遇上雙十連假首日，滯留旅客加上出遊人潮擠近2000人擠爆水頭碼頭，船位更是班班客滿、一票難求，民眾情急下一度還引發爭論，場面混亂。金門車船處緊急協調船公司加開4航班疏運旅客，盡力讓大家都能順利成行。

今天是雙十連假首日，不少民眾早已計畫經小三通到大陸走走，據聞線上訂位系統早在10天前就已銷售一空。不巧前兩日受颱風影響，小三通被迫停航，不少旅客滯留金門，今早還有民眾清晨4點就摸黑到現長準備候補，7點多到場的更已排到900多號，一票難求。

金門車船處雖已協調於10時30分加開船班疏運人潮，但有民眾質疑加班船未事先上網公告，且一艘船有300多個座位卻僅補了40多人，懷疑有人「黑箱作業」，群情激憤下一度爆發口角，場面混亂。車船處長吳志偉也出面安撫民眾情緒，並說明候補機制與協調船班，不過仍糟現場苦等的民眾罵翻。

吳志偉表示，小三通航運的候補機制一切均照程序辦理，對於作業上不足之處將再檢討改進。目前已協調於今日加開上午1班、下午3班，共計4班的加班船輸運旅客，盡力讓大家的行程都能順利圓滿。