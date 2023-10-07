「高雄海味食品展」參與展售高雄海味業者共同合影。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

民眾採買高雄海味新「鱻」水產品。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府「高雄海味」水產品首度與加拿大國華食品公司（Kuo Hua Trading Company Ltd）合作，加拿大時間10月5日由海洋局帶領高雄優質的海味業者在溫哥華國華超市展開為期11天的「高雄海味食品展」活動，首日業績開長紅，創造百萬商機，讓高雄優質水產品遠渡重洋飄香海外市場。

海洋局局長張漢雄表示，為協助業者透過團體戰的方式開拓海外市場，建立「高雄海味」品牌形象，輔導高雄在地水產品業者、漁會等團體開創新產品及媒合國內外通路，參加國際重要食品展覽會積極推廣本市重要漁產品，增加外銷商機。

此次將外銷版圖從亞洲日本市場再拓銷至北美市場，成功促成天時福、宏裕行、梓官區漁會、安心漁、利安鑫等5家優質的海味業者與加拿大台灣食品進口第一領導企業國華食品公司合作。

首批封櫃外銷20品項計20噸水產品，在10月5日至15日加拿大溫哥華國華超市舉辦「高雄海味食品展」，讓加拿大消費者也能品嚐到「鱻」味十足的高雄水產品。

國華食品公司董事長周怡華表示，經過媒合商洽發現高雄擁有許多優質的水產品，例如宏裕行花枝蝦排、天時福泰式檸檬鱸魚排、梓官區漁會烏魚子、安心漁石斑魚排（片）、利安鑫虱目魚丸等，加拿大有超過180萬名華人，優質的台灣漁產品是深具潛力的市場。

此次「高雄海味食品展」現場也獲得消費者熱烈的迴響和搶購，希望未來能持續合作透過國華食品公司的批發銷售據點，作為高雄海味深根加拿大市場的平台，把高雄海味推廣到加拿大各個角落。

海洋局表示，透過此次展售會活動，讓「高雄海味」優質的新「鱻」味水產品成功行銷到加拿大市場，未來高雄市政府將持續推廣輔導業者強化生產端管理，提高加工技術開發多元產品，型塑高雄水產品在消費市場新鮮、安全、優質的印象，進而帶動提高漁民生產收益。