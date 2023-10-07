角逐連任的國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘，7日由黨主席朱立倫陪同在竹北天后宮上香祈福，隨後到竹北市場展開掃街拜票，熱心攤商分送鳳梨、包子、蘿蔔及大蒜，候友宜、林思銘「凍蒜！」聲響不斷。

朱立倫說，林思銘是公民監督聯盟評鑑出來的優秀立委，更為家鄉爭取超過70億元的建設經費，是真正有成績單可以給鄉親掛保證的唯一候選人，這樣的優質立委，新竹縣的鄉親當然要讓他繼續留在立法院，踏實監督中央政府施政、爭取更多的建設經費造福竹縣民眾。

林思銘感謝新竹縣鄉親疼愛支持，讓他4年前有機會進入立法院，近4年來他奔波在立法院、新竹縣，扮演好監督中央政府的角色，也立法修法增進人民福祉，更重要的是，配合縣府建設爭取中央補助經費，他一刻都不敢懈怠。

林思銘強調，他沒有政治口水仗，沒有大餅劃支票，一樣樣的政績，就是他對鄉親展現的保證。

由於適逢週六假日，竹北市場人潮滿滿，拜票隊伍所到之處凍蒜聲響不斷，熱情的攤商紛紛致贈蘿蔔、大蒜、包子等吉祥物，祝福林思銘立委高票連任，也肯定他為竹縣、竹北爭取大量的建設經費繁容發展家鄉。

2024立委選舉.新竹縣竹北市林思銘