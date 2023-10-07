範圍示意圖。(黃敬文翻攝)

台北市政府日前針對大直傾斜民宅住戶辦理「公辦都更範圍評估說明會」並辦理意願調查，調查結果有意願參與公辦都更的住戶占30.77％，未達公辦都更受理門檻；更新處表示，雖然本次意願調查未達公辦都更門檻，針對傾斜民宅有迫切需求的住戶，將尊重住戶重建意願，北市府將給予必要的協助。

都發局及更新處在9月28日針對94巷1弄1、3、5、7、9號等傾斜民宅住戶辦理「公辦都更範圍評估說明會」，向住戶分別就傾斜民宅單一基地及併同東側鄰地範圍辦理公辦都更，進行範圍評估說明，並啟動公辦都更意願調查；截至本月5日止，有意願參與傾斜民宅基地併同東側鄰地範圍辦理公辦都更共8戶，意願比為30.77％，未達公辦都更受理門檻75％，餘18戶未繳交意願書。

另外，北市府也關心傾斜民宅附近鄰地都更需求，都發局及更新處將於12日、13日針對東、南側鄰地辦理「公辦都更評估說明會」及啟動意願調查，住戶可把握機會前往瞭解公辦都更評估方案內容及相關程序。

另為就近提供諮詢服務，更新處已於台北捷運大直站3號出口旁的「台北都更解壓說概念館」設置公辦都更諮詢站，至10月31日止於每周二、五下午2時至5時，周四下午5時30分至8時30分，現場有專人提供諮詢服務，若不方便至現場諮詢，亦可洽台北市政府網站「基泰大直事故政府資訊專區」的「災後重建」聯絡電話(02)2781-5696轉分機3015或3016，將竭誠提供最即時的資訊及服務。