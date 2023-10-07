中華女子卡巴迪隊7日與印度爭奪金牌失利，這場決賽除了台灣觀眾，印度媒體也緊盯著比賽。這面獎牌是印度本屆亞運第100面獎牌（25金35銀40銅），改寫印度在亞運史上最高紀錄。由於輸的一方也可拿銀牌，這不影響印度達陣100大關，不過印度設想的完美情況當然還是以金牌達陣。

印度媒體稱讚中華女將的奮戰：「她們下半場以極為精采表現強力反擊，直到比賽最後都緊咬著印度隊。」

卡巴迪運動發源之地就是印度，從1990年開始，印度男子隊一連壟斷7屆金牌，直到2010年挑戰者伊朗連拿兩屆銀牌，最終伊朗在2018年首度摘金。卡巴迪的女子組賽事在2010年亞運才登場，印度2連霸之後又是遭到伊朗中斷，本屆印度女子隊重登王座，這個項目至今只有印度、伊朗兩國拿過冠軍，中華女將擊退伊朗，打到決賽已經締造了歷史（日本最多打到銅牌）。

印度領隊Bhupinder Singh Bajwa說：「我們設下的目標就是100面獎牌，但我沒想到真的能夠美夢成真。」25金也確定印度本屆排名第4，只在中、日、韓之後，改寫隊史最佳成績，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於10月10日在新德里公開表揚代表團成員。