歷經4年的改建工程，台北市公有南門市場今（7）日盛大啟用試營運，大批民眾蜂擁而至探訪市場，每攤前都湧現了長龍等待著購物採買，同時前200位進場的民眾更有幸獲得南門市場限量「肉乾乖乖」商品，與市場共同感受熱鬧的入厝氛圍；台北市副市長林奕華也親臨市場，親自發放「開市大吉」發財金，祝福攤商生意興隆。

南門市場新大樓試營運首日，吸引了大量民眾的光顧，許多民眾一大早就搶先踏入市場，體驗全新的市場環境林奕華今日特別親赴現場，實地視察攤商試營運情況，並逐攤分發發財金。

林奕華表示，今天迎來南門市場試營運的時刻，無疑是一個極為重要的里程碑，不論是硬體設施、照明環境，還是衛生條件，都達到了一流水準，再加上一直以來實力強大的攤商群體，南門市場將成為臺北市嶄新地標。

南門市場自治會長王銓國也說，當初帶著所有攤商從這裡搬遷至中繼市場，這4年來都期盼再次回到南門大樓，今天終於回到這裡心裡非常感動。每位攤商都心繫著消費者的期待，已經準備在新的環境中提供更完善的服務，歡迎大家前來購物採買，「南門市場已經準備好了！」。

台北市市場處陳庭輝處長補充說明，通過積極與攤商的溝通，再加上王會長的協助，成功讓各家攤商順利進駐，提升了南門市場的整體服務水平，在試營運期間，將不斷調整各項細節，以提供更出色的購物體驗，並計劃在適當的時間舉行正式開幕活動。

為了配合市府行動支付的推廣，南門市場與彰化銀行台灣Pay攜手舉辦回饋贈好禮活動，當天在南門市場內使用「台灣Pay」消費的民眾，將可享受2％的回饋；此外累積消費滿500元的民眾，可在二樓百貨兌換區兌換三選一的好禮，共計限量600組。