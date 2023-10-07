美國聯邦眾議院2名高階共和黨議員今天施壓拜登政府，要求就向中國出口先進運算晶片及相關製造工具一事實施更嚴苛的出口管制措施。

路透社報導，眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在致國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的信函中表示，中國頂尖晶片製造商的新進展，顯示出美國去年此時推出的一套全面規範需要更新，以彌補這兩位議員所說的漏洞。

華為技術有限公司先前推出全新旗艦機Mate 60 Pro智慧型手機，內含由中國中芯國際製造的先進晶片。

麥考爾和蓋拉格在信中寫道：「10月7日的規範和中芯國際與日俱增的能力，揭露出一個僵化、被蒙蔽的官僚體制，不瞭解中國工業政策、不瞭解中國軍事目標，也完全不瞭解科技技術，還沒有採取行動的意願。」

兩位議員呼籲拜登政府更新規範，並立即採取行動對付華為和中芯國際。

麥考爾和蓋拉格也呼籲政府切斷中國企業透過雲端運算服務供應商取得強大人工智慧晶片的管道，並針對那些不讓美國官員檢查是否遵守美國出口規範的中國企業施加限制，開始強制執行政府自己的規範。

路透社本週報導，拜登政府已警告中國說美方將更新限制向中國交付人工智慧晶片及晶片製造工具的相關規定。白宮國家安全會議（NSC）發言人和美國商務部轄下負責監督出口管制的工業暨安全局（BIS）並未立即回應記者的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121007