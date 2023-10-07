姚姓男子看到路口監視影像後，終於乖乖接受酒測。(民眾提供)

台中市19歲姚姓男子，日前與朋友到夜店喝酒後，騎機車準備返家，行經南屯區惠文路口時因逆向遭警方攔查，姚男一度辯稱自己沒有喝酒，之後又改口「車子剛發動」、「只是用腳『嚕』車，不是用騎的」，甚至當場示範用腳「滑車」，最後警方拿出影像為證，姚男只好乖乖接受酒測。

駕遭攔查 他詭辯「用腳『嚕』車」還當場示範

警方指出，大墩派出所員警日前執行夜間巡邏勤務，經過惠文路口時見到姚姓男子逆向騎車，隨即趨前攔查，沒想到姚男遭攔下就不斷「跳針」，先是辯稱沒有喝酒，之後又說自己沒有逆向，甚至詭辯「車子才剛發動」，之後又說「我沒有騎車，是我把車子牽過來的」、「我是用滑的，這樣不算騎吧」。

姚男之後甚至向警方嗆聲，如果你要說我有騎車，那你要播放影片讓我看。姚男接著當場坐上機車，並示範自己是如何「滑車」，強調自己沒有催油門，也因此車子沒有引擎聲，堅持不願意接受酒測，前後與員警「盧」了約3分鐘。

最後員警拿出姚男酒駕且逆向行車的影像，姚男才認命接受酒測，但他一聽到自己酒測值迪0.19mg／l，必須要被吊扣車牌，又大言不慚問員警為何不能只開逆向行駛的罰單，更嗆「多開酒駕對你的績效有幫助？」經員警說明後，他才無奈接受，並稱是與朋友到夜店，喝了朋友提供的飲品，不知道是酒類、也感覺喝起來沒酒味。

台中市警局第四分局長李建興表示，今年6月30日酒駕新法上路，只要酒測值達0.15以上就須當場扣牌，而酒測值超過0.25除扣牌外還須自行雇請拖吊車拖離車輛，呼籲民眾若喝酒可請家人接送、選擇代駕服務或搭乘其他交通工具。

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