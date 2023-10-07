現年59歲呂方早年以一曲《老情歌》在台灣走紅，原本是不婚族的他，2020年閃婚迎娶有「半億富婆」稱號的電商天后伍惠寶，女方小他16歲，兩人育有一女。最近伍惠寶遭童星出道的男星邵子風點名欠債，更要求她看到貼文趕快出來面對，否則抖出夫妻倆的秘密，對此，呂方夫婦暫時未回應。

呂方早年參加第二屆香港新人歌唱大賽獲得冠軍出道，演出過電視劇《新紮師兄》、電影《靈幻先生》、《一眉道人》，曾與「歌神」張學友齊名。早年，呂方曾和大他7歲的鄭裕玲談姐弟戀，分手後2020年呂方傳出和伍惠寶提出擬結婚通知書，女方已懷有身孕，更是餸菜包公司Fresh to Go的創辦人，身家至少有半億港幣（約2億台幣）。

呂方和伍惠寶育有一女。（圖／取自《on.cc東網》）

未料近日，男星邵子風突然發文，表示：「歌手呂方太太伍惠寶小姐，見字請主動聯絡我，否則我交專人處理」，並曬出私訊伍惠寶對話截圖，挑明：「剩下70萬（約台幣287萬元）未給我，還沒計算你欠其他同學的錢！你已讀不回繼續裝作不知道…我直接公開你兩夫妻的事情，看看誰更在意面子！」

邵子風點名要伍惠寶還錢。（圖／翻攝自邵子風臉書）

昨邵子風轉發自己嗆伍惠寶的新聞，繼續嗆對方是「噁心企業家」，需要錢的時候就動之以情，稱是投資會有回報，卻不報告還款日期和投資進度，並表示身邊還有人跟他一樣借伍惠寶錢卻遲遲得不倒還款，令他氣說：「法律動不了你，因為你會玩！那怎麼呀？等天收了！」而伍惠寶至截稿前暫未回應，不知爆料真偽。