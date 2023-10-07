香港「文青女神」袁澧林，曾入圍金馬獎影后與大前輩張艾嘉同獎較勁，也接連演出多部優秀影視作品，加上受到時尚圈寵愛，逐漸成為華語地區崛起的新星。她接受第3屆「旺旺孝親獎」訪問，難得分享自己的家庭故事，自小接受亞洲傳統教育、經歷過父母離異，她仍破舊立新，找出一套與父母柔軟相處和溝通的方式。

袁澧林家中有三姊妹，自己排行老二，父母那一輩，有著必須要很用力去思考「賺錢」這事的現實關卡，成長環境也是很經典的亞洲文化家庭，她說：「我人生最大的決定之一，是大學選科，我讀了會計系，可能是小時候的經濟條件影響，爸媽希望我讀商科，他們都會說某某人從商很穩定，我也完全被滲透思想的感覺，完全沒多想。」

袁澧林分享家庭故事，讓人看到她成熟的一面。（羅永銘攝）

不過，可能袁澧林自己都沒發覺，在她的基因裡偏偏有著藏不住的任性，也隨著人生增廣見聞，開拓不一樣的價值觀，於是她大學雖讀會計系，卻一直去旁聽電影系、哲學系的課，然後大學就開始接模特兒拍照的工作自籌生活費，「有時候他們會問我接什麼工作，認為錢最重要，但我會推一些錢多的工作、做我想要的工作，他們都很驚訝！」

其實袁澧林近來正巧開始閱讀有關家庭教育的書、思考多亞洲教育的偏頗性，「通常亞洲家庭中爸媽是神性的，很多是不對等的，子女會觸犯他們的家庭地位，例如爸爸跟媽媽是從來不需要道歉的。這幾年我也學會了教他們說『對不起』，也要學會說『我愛你』，我們要成長，爸媽也要成長。」

袁澧林舉例，有次感覺到爸爸講了一些讓姊姊不舒服的話，像是評論她的身材，「我就說不能去評論姊姊的身材不好，她的體格在國外是完全沒問題的，你要站在姊姊立場，你不能這樣跟姊姊說話，如果對話當中我讓你不舒服，我道歉，但你也要跟姊姊道歉。」沒想到她爸爸聽完就接受了，說出：「對，對不起，妳們是最好的、最美的。」看到父親的反差萌，也讓她理解父母也不是那麼食古不化、無法變通。

袁澧林9歲的時候就已經是小美人，頗有明星架式。（袁澧林提供）

袁澧林不只吸收新式家庭教育，同時也有根深蒂固的傳統孝順美德，像她近來星運大發、戲約增加，經濟收入也變好許多，她過去維持10比1的鐵則，賺10塊花1塊存9塊，唯獨一有能力，就想幫忙爸爸解決住處問題，希望能盡早買到房子給爸爸跟妹妹住，表示明年3月就會有新家，是特別買給爸爸跟妹妹住的，這是她一直有的想法，想讓家人有舒適的空間，自己則是因為工作到處飛，反倒覺得租屋就行。

而袁澧林出社會之後，逗得媽媽最開心的事，就是每周帶公關品回家盡孝，「媽媽超開心，知道是公關品更開心，因為是免費的，比我買給她更開心。」當然她也知道媽媽喜歡哪些護膚品牌，會固定每季買套組回去孝敬媽媽。

袁澧林以前沒想過自己算不算孝順，因為有些觀念早已根深蒂固深植於心，長大後她有另一套自己跟父母對話的方式，跟她的美名「文青女神」一樣，俏皮又不失氣質，把一些固化的親子關係變得柔韌。

在演藝圈中，有時袁澧林會推一些錢多的工作選擇去做自己想要的工作。（羅永銘攝）

前陣子袁澧林開了一個家庭通訊群組、取了一個有意義的群組名稱，對他們家而言算是挺新的嘗試，她先試著把什麼事情都上傳分享給家人聽，有時只是拍張天氣晴朗的照片，長輩們看了都會很開心，她形容：「父母越來越大之後，反而變得像小孩，很可愛又很好笑，當然固執的地方還是一樣。」