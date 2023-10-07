現代人常用咖啡提神，但有時就算喝了大量咖啡，仍覺得睏倦，醫師表示，此時可能是因身體缺水造成大腦皮質層萎縮，英國研究曾發現，若讓缺水的年輕人補充水分，其大腦皮質就會再度膨脹、恢復活力，因此喝水有時比喝咖啡更能提神。有營養師也表示，因為大腦80%是水，處於脫水狀態，會增加壓力荷爾蒙分泌，長期會造成大腦損傷。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，曾有一名本身為藥師的男子掛診時表示，原本一天2杯黑咖啡就能保持整天好精神，近來後來卻必須喝到4杯黑咖啡，不只喝到心悸、手抖，還仍覺疲憊。他檢查男子的尿液、腎臟功能後發現，男子腎臟功能良好，但尿液顏色深，顯示飲水量不足，加上男子會在下午喝大量咖啡提神，因咖啡會利尿，導致血液變得濃稠，引發「脫水」現象。

他表示，英國研究指出，缺水的年輕人的大腦皮質會出現萎縮現象，就像阿茲海默症病人一樣，但此萎縮是可逆的，只要讓這些年輕人補充水分，其大腦皮質就會再度膨脹、恢復活力。

洪永祥因此建議該男子，下午疲勞別喝咖啡，改喝2杯白開水。一個月後該男子回診表示「非常有效，白開水比黑咖啡更提神。」洪永祥建議，喝咖啡仍無法提神的人，不妨在下午改喝500毫升的白開水，提神效果會比咖啡更好。

營養師酈月慧也在其臉書粉專上表示，多喝水對人體很重要，每天應該要喝足2500cc的白開水，因為大腦80%是水，只要輕微脫水，會增加「壓力荷爾蒙」的分泌，長期過量的壓力荷爾蒙會造成大腦永久的損傷。